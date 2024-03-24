Эксклюзив 24 марта 2024, 01:06 Появилось видео, как люди несут игрушки и цветы к мемориалу у Crocus City Hall Люди в полночь продолжают нести игрушки и цветы к мемориалу у Crocus City Hall

Читать 360tv в

К мемориалу у Crocus City Hall продолжают приезжать люди, несмотря на позднее время. В распоряжении «360» появилось видео, на котором семьи с детьми отдают дань памяти жертвам теракта в Красногорске.

Неравнодушные граждане приносят мягкие игрушки и цветы, зажигают свечи. Приезжают целыми семьями и с детьми.

Реклама

Стихийные мемориалы возникли во многих городах Подмосковья. Люди выражают солидарность родственникам погибших в теракте в Crocus City Hall. Мемориалы организовали в Ногинске, Электростали, Клину, Лобне, Одинцове и многих других городах.

Священник Павел Островский провел молебен на мемориале у Crocus City Hall. Он отметил, что тем, у кого силы есть, нужно помочь тем, у кого их нет.