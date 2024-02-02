02 февраля 2024, 14:05
Появилось видео избиения школьницей сверстницы в Курганской области
Школьница на камеру избила сверстницу в Курганской области
Ученица одного из учебных заведений города Шумихи Курганской области избила сверстницу на камеру. В распоряжении «360» появилось видео драки.
По предварительной информации, причиной конфликта стало нецензурное слово в адрес другой девушки. На опубликованных кадрах школьница взяла другую девушку за волосы, била в область лица и оскорбляла.
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Издание «Область 45» со ссылкой на главк МВД по Курганской области сообщило, что правоохранители начали проверку по факту драки.
«Полицейские начали проверку, по итогам которой примут процессуальное решение», — заявили в пресс-службе.
Власти Шумихинского округа также подтвердили факт инцидента между учениками.
«Отдел образования совместно с сотрудниками МО МВД России „Шумихинский“, комиссией по делам несовершеннолетних и прокуратурой проводит проверку», — добавили в администрации.
На Камчатке ученица школы сильно избила сверстницу на глазах подростков и попала на видео. Этим случаем также заинтересовались правоохранители.
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