Эксклюзив 02 февраля 2024, 14:05 Появилось видео избиения школьницей сверстницы в Курганской области Школьница на камеру избила сверстницу в Курганской области

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Ученица одного из учебных заведений города Шумихи Курганской области избила сверстницу на камеру. В распоряжении «360» появилось видео драки.

По предварительной информации, причиной конфликта стало нецензурное слово в адрес другой девушки. На опубликованных кадрах школьница взяла другую девушку за волосы, била в область лица и оскорбляла.

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Издание «Область 45» со ссылкой на главк МВД по Курганской области сообщило, что правоохранители начали проверку по факту драки.

«Полицейские начали проверку, по итогам которой примут процессуальное решение», — заявили в пресс-службе.

Власти Шумихинского округа также подтвердили факт инцидента между учениками.

«Отдел образования совместно с сотрудниками МО МВД России „Шумихинский“, комиссией по делам несовершеннолетних и прокуратурой проводит проверку», — добавили в администрации.

На Камчатке ученица школы сильно избила сверстницу на глазах подростков и попала на видео. Этим случаем также заинтересовались правоохранители.