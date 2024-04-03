Эксклюзив 03 апреля 2024, 17:34 Появилось видео из зала суда с возможным виновником ДТП с поездом под Ярославлем Виновника ДТП с 7 погибшими под Ярославлем доставили в зал суда

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В распоряжении «360» оказалось видео из зала суда, куда привезли предполагаемого виновника аварии с автобусом и поездом в Ярославской области. Заседание еще продолжается.

В кадр попали машина полиции, подъехавшая к зданию Переславского районного суда, а затем подозреваемый за решеткой. По версии следствия, монтера пути назначили диспетчером без должного профессионального обучения.

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Как стало известно «360», по делу проходит еще один фигурант — мастер Линейного эксплуатационного участка Ростов-Ярославской дистанции пути ОАО РЖД, который, предварительно, не провел необходимого профобучения для первого подозреваемого.

Авария с семью погибшими произошла на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги 1 апреля. Предположительно, монтер пути, будучи нетрезвым, освободил проезд автобусу. Помимо уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта следователи возбудили дело о халатности в отношении должностных лиц Северной железной дороги.