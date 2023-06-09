09 июня 2023, 11:53
Появилось видео из Воронежа, где жилой дом пострадал из-за удара БПЛА
«360» опубликовал видео из дома в Воронеже, который пострадал из-за удара дрона
Первые кадры из пострадавшего в результате атаки дронов дома в Воронеже появились в распоряжении «360». Удар украинский БПЛА нанес утром в пятницу.
На кадрах видны трещины в стенах жилого строения и разбитые стекла. Территорию не оцепили. Рядом с пострадавшим местом расположен храм.
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В своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев уточнил, что помещение в доме на улице Белинского в Воронеже, в который сегодня попал беспилотник, было пустым.
«На момент инцидента в нем никого не было. Погибших нет», — отметил глава региона.
Он подчеркнул, что сейчас эксперты решают, требуется ли расселить весь жилой дом или один подъезд. Гусев напомнил, что легкие ранения в результате происшествия получили три человека.
Удар беспилотника по многоэтажке в Воронеже попал на видео. Дрон сначала ровно летел по небу, а затем резко сменил траекторию, ускорился и врезался в многоэтажку.
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