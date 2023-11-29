Эксклюзив 29 ноября 2023, 19:42 Появилось видео из ТЦ «Авеню», где рухнул потолок Появились кадры из ТЦ на проспекте Вернадского, где упал потолок

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В московском ТЦ «Авеню» на проспекте Вернадского обрушился потолок на первом этаже. Зону обрушения перекрыли, в распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На записи видно, что дежурит охранник, посетителям не дают подойти к эскалатору. Прокуратура уже начала проверку по факту произошедшего.

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«По предварительным данным, в одном из торговых центров на проспекте Вернадского произошло частичное обрушение подвесной потолочной конструкции», — передали в пресс-службе ведомства.

Информация о пострадавших не поступала. Причины произошедшего выяснят специалисты. На месте ЧП работают экстренные службы. Рабочие уже начали выносить из здания обломки конструкции.

Ранее в центре Москвы на Новом Арбате загорелся ресторан, сообщил RT. Людей пришлось эвакуировать.