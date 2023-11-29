Происшествия 29 ноября 2023, 12:35 Появилось видео из школьной столовой под Кировом, где отравились 16 детей Прокуратура начала проверку после отравления кировских детей в школьной столовой

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Прокуратура начала проверку после отравления детей в школьной столовой в Кировской области. В пресс-службе ведомства сообщили, что специалисты выяснят, соблюдались ли требований санитарно-эпидемиологического законодательства в учреждении.

«Поводом послужили данные об отравлении учащихся одного из образовательных учреждений в Малмыжском районе. Предварительно, дети почувствовали недомогание и признаки отравления после приема пищи в школьной столовой», — уточнили в прокуратуре.

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Ведомство также показало видео из столовой. На запись попали продукты, которыми могли кормить учеников.

В больницу с болями в животе попали 16 школьников, столовую закрыли. Губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале написал, что сейчас состояние всех ребят удовлетворительное, детей начали выписывать из медучреждения.

«В течение дня станут известны результаты анализов Роспотребнадзора. Школа переведена на дистанционное обучение», — добавил он.

Ранее в Бурятии возбудили дело из-за заболевания сальмонеллезом, писал RT. В заведении, где все пострадавшие ели шаурму, выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.