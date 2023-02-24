Происшествия 24 февраля 2023, 14:53 Появилось видео из самолета, экстренно севшего в Красноярске Видео: кадры из совершившего экстренную посадку самолета Boeing 737 Сочи — Красноярск

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Кадры из салона самолета Boeing 737, совершившего экстренную посадку в Красноярске, появились в Сети. Видео опубликовали очевидцы.

На кадрах видно, что пассажиры сидят в кислородных масках.

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Представители авиакомпании «Россия» ранее сообщили, что за три минуты до начала снижения произошла нештатная работа датчика регулировки давления в кабине. Случилась разгерметизация салона. Экипаж запросил экстренную посадку.

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Судно выполняло рейс из Сочи в Красноярск. На борту находились 167 пассажиров, включая 21 ребенка, а также семь членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.

По факту случившегося начата доследственная проверка.