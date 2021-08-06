Появилось видео из салона автобуса в момент столкновения с грузовиком в Новой Москве

В распоряжении «360» оказалось видео из салона автобуса в момент аварии с грузовиком на Боровском шоссе в Новой Москве. На кадрах видно, что салон был полон людьми.

После столкновения с грузовиком некоторые пассажиры упали на пол. Люди стали выбегать из автобуса через двери и вылезать в разбитое окно. Водитель с невозмутимым лицом какое-то время наблюдал за происходящим в зеркало. Он отстегнул ремень безопасности спустя несколько секунд.

Днем 4 августа автобус № 750 столкнулся с КамАЗом в Новой Москве. Авария произошла на Боровском шоссе, около аэропорта Внуково. Травмы получили 13 человек. Среди них беременная женщина. Источник в правоохранительных органах накануне рассказал ТАСС, что водителя задержали. Его проверят на алкоголь и наркотики.