Появилось видео из рязанской больницы, где произошел пожар

Ночью в рязанской больнице имени Семашко произошел пожар. Три человека погибли, еще девять пострадали. «360» публикует видео с место ЧП.

На кадрах — коридор, где на полу виднеется пепел. Также автор видео показывает обгоревшую дверь и реанимацию, где выбиты стекла, испорчена аппаратура, все в следах гари.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть 9 июня в 03:36. ЧП произошло в реанимационном отделении. В 04:04 пожар локализировали на площади около 15 квадратных метров, в 04:19 полностью потушили.

Как сообщили власти, три человека погибли из-за отравления угарным газом. Среди пострадавших одна медсестра и пациенты. Губернатор региона Николай Любимов распорядился проверить всех больницы Рязанской области.

Следственный комитет проводит проверку. Для помощи в ликвидации последствий пожара в Рязань отправили группу МЧС из центрального аппарата министерства.