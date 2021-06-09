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    09 июня 2021, 08:22

    Появилось видео из рязанской больницы, где произошел пожар

    Иван Степанов, Наза Салех Захи

    Ночью в рязанской больнице имени Семашко произошел пожар. Три человека погибли, еще девять пострадали. «360» публикует видео с место ЧП.

    На кадрах — коридор, где на полу виднеется пепел. Также автор видео показывает обгоревшую дверь и реанимацию, где выбиты стекла, испорчена аппаратура, все в следах гари.

    Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть 9 июня в 03:36. ЧП произошло в реанимационном отделении. В 04:04 пожар локализировали на площади около 15 квадратных метров, в 04:19 полностью потушили.

    Как сообщили власти, три человека погибли из-за отравления угарным газом. Среди пострадавших одна медсестра и пациенты. Губернатор региона Николай Любимов распорядился проверить всех больницы Рязанской области.

    Следственный комитет проводит проверку. Для помощи в ликвидации последствий пожара в Рязань отправили группу МЧС из центрального аппарата министерства.