Появилось видео из пансионата «Золотой век» после смертельного пожара

Следственный комитет опубликовал видео, снятое в пансионате для пожилых людей «Золотой век» в Кемеровской области. Сегодня там произошел пожар, который унес жизни четырех человек.

На записи видно, что стены в нескольких помещениях пансионата сильно закоптились. В одной из комнат они были обшиты деревом. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, чтобы установить точную причину ЧП.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки. Очаг возгорания находился в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после сработала пожарная сигнализация. После ликвидации огня в комнате напротив были обнаружены тела трех мужчин. В еще одной комнате была найдена погибшая женщина. Ей было 87 лет.

С предпринимателем, которому принадлежит «Золотой век», начали работать следователи. Из пансионата изъяли документацию, которая может иметь значение для расследования. Дело по факту смертельного пожара возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.