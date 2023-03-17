Происшествия 17 марта 2023, 09:12 Появилось видео из квартиры после взрыва газа в Башкирии МЧС показало кадры квартиры после взрыва газа в Нефтекамске

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Появились видео из квартиры в Нефтекамске, в которой утром в пятницу взорвался газ. Кадры показала пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

ЧП произошло в квартире на девятом этаже по улице Дорожная. На видео можно увидеть, что эпицентр взрыва находился на кухне. Судя по всему, ударной волной выбило окно.

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Экстренные службы получили сообщение о взрыве в 06:26 по местному времени. Прибывшие на место пожарные не обнаружили распространения огня.

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Взрыв повредил домашнее имущество, остекление, натяжной потолок и штукатурку в подъезде. По предварительной информации, в результате взрыв никто не пострадал.

Спасатели эвакуировали из дома 63 жильца, подготовив для них пункт временно размещения.

Кроме того, специалисты обследовали дом, не обнаружив видимых нарушений целостности конструкции, угрозы обрушения нет.

Прокуратура по региону сообщала, что начала проверку по факту взрыва. Ранее появилось видео с моментом хлопка, попавшее в поле зрения камеры с подъезда дома напротив.