Появилось видео из кабины поливальной машины, которую случайно опрокинул Airbus 350

В Сети появилось видео, снятое из салона поливальной машины, которую опрокинул самолет Airbus 350 в Шереметьево. Водитель из машины оказался единственным пострадавшим.

На кадрах заметно, как самолет достаточно быстро приближается к кабине машины, а затем задевает ее крылом и опрокидывает. При этом находящийся в машине рабочий эмоционально комментирует за кадром все происходящее.

Самолет Airbus 350 16 декабря случайно уронил поливальную машину в аэропорту Шереметьево, из-за чего пострадал один человек — водитель техники.

Борт почти был готов к взлету, но из-за происшествия его отложили. Водителю вызвали скорую помощь. Самолет должен был лететь из Москвы в Канкун.

Московская прокуратура начала проверку после аварии. В пресс-службе Шереметьево также проводится служебное расследование для определения причин столкновения. Перед прокуратурой стоит задача проверить законность действий работников служб обеспечения полетов аэропорта и компаний, которые занимались подготовкой самолета к рейсу.