Появилось видео из двора в Саратове, где двое детей выпали с 4 этажа

Две девочки выпали из окна четвертого этажа в Заводском районе Саратова. Следователи подозревают, что детей вытолкнула родная мать. В распоряжении «360» оказалось видео из двора жилого дома, где произошло ЧП.

Дети выпали из окна в субботу, 17 октября. Сейчас рассматривают две версии произошедшего: дети могли упасть сами или их вытолкнула мать. По версии следствия, это случилось по второму сценарию.

В тяжелом состоянии сестер отвезли в больницу. В больнице сейчас находится и их мать. За женщиной наблюдают сотрудники правоохранительных органов. Соседи рассказали, что семья девочек неполная, но благополучная. Их мать не пила, работала, ничего плохого за ней не замечали.

Следователи завели против женщины дело по статье «Покушение на убийство двух малолетних лиц».