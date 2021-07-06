Появилось видео из аэропорта Петропавловска-Камчатского, откуда вылетел Ан-26

Видео из аэропорта Петропавловска-Камчатского, откуда вылетел исчезнувший самолет Ан-26, появилось в распоряжении «360». По словам источника, знакомого с ситуацией, о ЧП многие узнали только из новостей.

Пока никакой новой информации о воздушном судне нет. Его поиски продолжаются. Известно, что на борту были шесть членов экипажа и 22 пассажира. Трое из пассажиров летели в Палану на строительные работы.

Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского 6 июля, направлялся в Палану, но в назначенное время не вышел на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело. В качестве возможной версии выдвигается падение самолета в Охотское море. Не исключается, что он мог совершить аварийную посадку недалеко от Паланы. На поиски Ан-26 выдвинулись экстренные службы, задействован вертолет.

В МЧС открыта горячая линия. По последним данным, спасатели зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки в районе поисков Ан-26. Официально эту информацию пока не подтвердили.

По словам бывшего пилота, специалиста по безопасности полетов Александра Романова, Ан-26 может продержаться на поверхности после аварийной посадки на воду несколько часов.