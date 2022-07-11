Появилось видео госпитализации пострадавших в ДТП с каршерингом в Люберцах

Трех пешеходов, пострадавших в результате ДТП с машиной каршеринга в Люберцах, доставили в медицинское учреждение. Видео с кадрами госпитализации с места аварии появилось в распоряжении «360».

На кадрах показано, как врачи на носилках заносят в машину скорой помощи женщину, пострадавшую в результате аварии. Также видно, что на месте работают полицейские.

В МВД Подмосковья ранее сообщили «360», что авария произошла 16:25 недалеко от дома 112 по Октябрьскому проспекту. Водитель машины каршеринга Kia по неизвестной причине выехал на встречку на красный свет и сбил людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После этого машина влетела в автомобиль такси, припаркованный недалеко от автобусной остановки. Пострадали три пешехода, в том числе несовершеннолетняя девочка. Их госпитализировали. Прокуратура Подмосковья сообщила, что взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП.