Появилось видео горящей гостиницы «Ромашково» в Подмосковье

В Московской области утром 8 декабря загорелся гостиничный комплекс. Площадь пожара, по последним данным, составляет 800 квадратных метров. Пока не установлена судьба одного постояльца. «360» публикует видео с места происшествия.

«В здании находились 30 человек: 10 человек персонала и 20 постояльцев. Самостоятельно вышли 29 человек. Один человек, постоялец, мог уехать ранее», — сообщили «360» в пресс-службе подмосковного управления МЧС.

Гостиничный комплекс загорелся в Московской области Подробнее

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 07:10 8 декабря. Загорелся деревянный гостиничный комплекс на Советской улице в селе Ромашкового Одинцовского городского округа. Здание разной этажности: от двух до трех этажей.

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

В тушении участвуют 55 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 31 человек и девять единиц техники.