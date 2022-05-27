Появилось видео с горящим производственным зданием в Москве

Пожар охватил производственное здание на юге Москвы, огонь распространился на крышу постройки на площади 350 квадратных метров. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как пожарные расчеты с земли стараются потушить очаг возгорания.

Здание загорелось по улице Котляровской. Источник в экстренных службах сообщил «360», что внутри здания находятся газовые баллоны. Согласно сообщению спасателей, при пожаре никто не пострадал. Специалисты устанавливают причины произошедшего.