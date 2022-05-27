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    27 мая 2022, 10:27

    Появилось видео с горящим производственным зданием в Москве

    Горящее производственное здание в Москве показали на видео

    Алла Морген, Максим Зинкин

    Пожар охватил производственное здание на юге Москвы, огонь распространился на крышу постройки на площади 350 квадратных метров. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «360».

    На кадрах видно, как пожарные расчеты с земли стараются потушить очаг возгорания.

    Здание загорелось по улице Котляровской. Источник в экстренных службах сообщил «360», что внутри здания находятся газовые баллоны. Согласно сообщению спасателей, при пожаре никто не пострадал. Специалисты устанавливают причины произошедшего.