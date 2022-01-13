12-летний мальчик выходил из трамвая и попал под машину в Санкт-Петербурге. В интернете появилось видео ДТП. Об этом сообщил телеканал Piter.TV со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Подросток находился на остановке общественного транспорта, когда на него наехал водитель. Очевидцы вызвали ему скорую помощь.

Мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и множеством переломов. Водитель раньше к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.