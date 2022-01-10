Появилось видео столкновения маршрутки и электробуса на Северянинском мосту в Москве

В результате аварии на Северянинском мосту в Москве пострадали два человека. Виновных ДТП с участием маршрутного такси и электробуса пока не установили.

Кадры с моста оказались в распоряжении «360». На видео попал разбитый капот маршрутки.

В пресс-службе столичного ГУ МВД уточнили, что пострадавших в ходе аварии двое. Травмы у людей незначительные.

«Два человека немного пострадали», — сказали в ведомстве, добавив, что виновник ДТП пока не известен.

Его установят, скорее всего, к утру — после проведения необходимых действий и опроса свидетелей.

Источник в экстренных службах ранее заявил, что в аварии пострадали четыре человека. Маршрутка и электробус № 903 столкнулись на Северянинском мосту-путепроводе в Северо-восточном административном округе вечером 10 января.