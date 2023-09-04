Происшествия 04 сентября 2023, 14:54 Появилось видео ДТП с автобусом и машиной каршеринга на северо-востоке Москвы Прокуратура Москвы показала видео ДТП с автобусом и машиной каршеринга в СВАО

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На улице Широкая на северо-востоке Москвы произошло ДТП с автобусом и машиной каршеринга. Обстоятельства аварии начали устанавливать, сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура.

По данным ведомства, после того как легковой автомобиль проехал на красный сигнал светофора и протаранил автобус, водитель арендованной машины скрылся с места аварии. В результате ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали.

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«Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств и привлечение виновника к установленной законом ответственности» — добавили в пресс-службе ведомства.

В результате аварии также получили травмы взрослый и шестилетний ребенок. Однако они отказались ехать в больницу. Очевидец рассказал, что в момент дорожно-транспортного происшествия за рулем арендованного авто была женщина, предположительно, в состоянии наркотического опьянения.