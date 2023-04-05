Происшествия 05 апреля 2023, 21:21 Появилось видео допроса украинского пилота рухнувшего в Брянской области самолета Baza: опубликовано видео допроса пилота украинского самолета А-22 «Летучая лисица» РИА «Новости»

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В Сети появилась видеозапись с допросом пилота украинского самолета А-22 «Летучая лисица», который рухнул в Брянской области. Ее опубликовал Telegram-канал Baza. Задержанный рассказал, что ему поручили лететь за другим гражданским самолетом — «ведущим».

«Задача была такая — лететь на малой высоте за ведущим. И по команде ведущего сфотографировать, когда он скажет», — рассказал задержанный.

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По его словам, он не знал, что летит над территорией России. Он думал, что движется над Украиной в сторону юга. После начала движения навигационный планшет выключился, и мужчина продолжил полет за другим самолетом.

В задачи пилота входило сделать фотографии местности и проверить украинские средства ПВО. Из вооружения летчику выдали бронежилет и автомат — якобы для безопасности, так как ПВО Украины «стреляют во все, что движется».

Украинский пилот также рассказал, что за это задание он, как частный летчик, должен был получить 50 тысяч гривен (около 107 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что самолет совершил аварийную посадку из-за сломавшегося винта, а после этого его задержали сотрудники погранслужбы ФСБ.