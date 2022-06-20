Появилось видео допроса водителя автобуса, насмерть сбившего школьницу в Подмосковье

Автобус насмерть сбил 12-летнюю девочку в поселке Развилка Московской области 19 июня. Водителя, скрывшегося с места аварии, задержали по горячим следам. МВД опубликовало видео допроса 41-летнего мужчины.

На вопрос правоохранителя, видел ли он девочку, подозреваемый сначала ответил «нет», а потом признался, что «видел, но не успел тормознуть». Пассажир по просьбе водителя вызвал скорую помощь. Мужчина отметил, что испугался, поняв, что школьница мертва, и после аварии выпил. Свою вину в смертельном ДТП он признал.

«Следователем Следственного Управления УМВД России по Ленинскому городскому округу Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Санкция за нарушение ПДД, повлекшее смерть и «сопряженное с оставлением места совершения», — до 12 лет лишения свободы.