Происшествия 14 марта 2024, 14:14 Появилось видео боя российских военных с ВСУ в районе Теткина War Gonzo опубликовал видео боя ВС России с ВСУ в районе Теткина

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Российские военные не позволили украинским националистам прорвать государственную границу в районе населенного пункта Теткино в Курской области. Видео боя в Telegram-канале War Gonzo опубликовал журналист Семен Пегов.

На кадрах можно увидеть, как под жестким огнем российской стороны националисты передумали заходить в Теткино и спешно пытались разгруппироваться в населенном пункте Рыжевка.

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Часть украинской пехоты погрузилась на бронетехнику, за которой отправился российский дрон-камикадзе.

Поселок Теткино находится в Глушковском районе Курской области. Расстояние до государственной границы с Украиной порядка 25 километров.

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ продолжили попытки прорыва в Теткино. По его словам, бойцы погранслужбы не позволили противнику сделать это.