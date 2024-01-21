Происшествия 21 января 2024, 19:48 Появилось видео атаки дрона на терминал «Новатэк» в порту Усть-Луги Атака дрона на терминал «Новатэк» в порту Усть-Луги попала на видео РИА «Новости»

Читать 360tv в

Видео атаки дрона на газовый терминал компании «Новатэк» в порту Усть-Луги Ленинградской области появилось в Сети. Кадры опубликовали в Telegram-канале Baza.

«Судя по кадрам, это был БПЛА самолетного типа», — уточнили в сообщении.

Реклама

Работу предприятия пришлось приостановить из-за пожара на угольном терминале. Всех его сотрудников оперативно эвакуировали, среди них пострадавших нет. Для ликвидации случившегося создали оперативный штаб.

Возгорание на угольном терминале в Усть-Луге произошло в ночь на 21 января. В «Новатэк» заявили, что предварительной причиной пожара стало внешнее воздействие. Перед возгоранием на терминале прозвучали взрывы.

Глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский сообщил, что возгорание на терминале локализовали. По данным издания «Страна.ua», СБУ заявила о причастности к ЧП на терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге.