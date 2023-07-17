Происшествия 17 июля 2023, 22:44 Появилось спутниковое фото Крымского моста после теракта Рогов показал спутниковый снимок Крымского моста после атаки украинских дронов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Спутниковая фотография автомобильной части Крымского моста после атаки украинских беспилотников появилась в Сети. Снимок опубликовал в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Спутниковый снимок разрушенной части Крымского моста в результате утренней атаки вражеских морских беспилотников публикует Maxar», — написал он.

Снимок сделали в светлое время суток. На кадре можно увидеть, что один из пролетов частично осел в воду. Виден также круг гари, который остался после пожара.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали украинские дроны. Жертвами теракта стала семейная пара из Белгородской области. Их 14-летнюю дочь с травмами доставили в больницу города Темрюка. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В результате удара беспилотников повреждения получили пролеты автомобильной части моста. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.