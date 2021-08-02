Появилось последнее видео с исчезнувшим в Стамбуле российским студентом

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пропавший в Стамбуле российский студент вышел из своего отеля. После этого молодой человек исчез. Его поиски идут уже почти неделю.

Пропавшего зовут Макар Рагин. Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, как молодой человек вышел из отеля. Пройдя несколько метров, он остановился, глядя в смартфон. Возможно, он сверялся с навигатором. В тот день, по словам родителей, студент хотел поехать на Принцевы острова. Они расположены недалеко от Стамбула.

Исчез Рагин 28 июля, его обратный самолет в Вильнюс улетел без него 29 июля. В гостиницу молодой человек так и не вернулся. Полиция нашла в номере документы, вещи, ноутбук. Родители сейчас находятся в Стамбуле, они прилетели туда после того, как сын перестал выходить на связь.

Поиски туриста ведет полиция. Правоохранители уже собрали информацию о людях, с которыми он мог контактировать. Телефон студента отключен.

Молодой человек учится на третьем курсе факультета информатики Польско-японской компьютерной академии в Варшаве.