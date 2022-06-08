Появилось подробности ДТП с машиной Миронова в центре Москвы

8 июня автомобиль, в котором находился лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, попал в ДТП в центре Москвы. На улице Сретенка иномарка сбила курьера. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

На пешеходном переходе нет светофора, по правилам пересекать зебру можно только пешком. Примерно за 20 метров до перехода, начинается расширение дороги — это полоса для общественного транспорта, именно по ней и двигался автомобиль с мигалками.

Встречного потока на этом участке улице нет, ходят только автобусы, здесь идет полоса общественного транспорта. Машины со спецсигналами пересекают этот участок по выделенной полосе, а потом попадают в участок, где уже начинается расширение трассы.

Вероятно, когда курьер, который пострадал в ДТП, двигался по улице, поток машин остановился, чтобы его пропустить, и он попал в слепую зону для машины Миронова.

Ранее политик в своем Telegram-канале подтвердил, что его машина попала в ДТП. Курьер получил травму ноги и был доставлен в больницу. Миронов пообещал, что будет следить за его самочувствием, а в обстоятельствах аварии разберется ГИБДД.