Эксклюзив 10 апреля 2023, 14:08 «Появилось першение в горле». В пункте выдачи СДЭК рассказали, что произошло после разлития химикатов Руководитель пункта выдачи СДЭК в Москве: емкость из-под разлитых химикатов утилизировали

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Разбитую бутылку с химикатами в одном из пунктов выдачи товаров СДЭК на северо-востоке Москвы упаковали и утилизировали. Никто не пострадал. Однако в момент случившегося сотрудник почувствовал першение в горле. Об этом заявил «360» руководитель точки выдачи Артем.

Посетителей в момент ЧП было немного.

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«У сотрудника появилось першение в горле. Приехали службы, всех вывели наружу. Все (бутылку с химикатом — прим. ред.) забрали, упаковали, утилизировали. Последствий никаких нет. Сотрудники МЧС сказали, что неконцентрированный [раствор], невредный, неопасный», — заявил он.

По словам мужчины, работники пункта работали по инструкции, в итоге «все целы, здоровы».

«Все данные переданы в соответствующие органы. Сейчас сказать ничего нельзя», — добавил собеседник «360».

Он затруднился ответить на вопрос о том, можно ли формалин отправлять в обычных посылках.

«Есть категории опасности, согласно которым товар отправляется или не отправляется», — ответил руководитель точки доставки.

Пункт выдачи СДЭК пока не работает. Скорее всего, он откроется только завтра.

ЧП произошло утром 10 апреля на Ивантеевской улице. Сообщалось, что разбилась бутылка с формалином. Бригада скорой помощи приехала на место и осмотрела людей, находившихся в помещении. Шесть человек ехать в больницу отказались.