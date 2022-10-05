Появилось объяснение загадочным столбам света в небе над Белгородом | 360°

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Появилось объяснение загадочным столбам света в небе над Белгородом

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На днях пользователей интернета встревожили фотографии желтых столбов света в небе над Белгородом. В разговоре с Life климатолог Алексей Карнаухов рассказал, что столбы не похожи на природное явление — скорее всего, это свет от лазера, либо вовсе фальсификация.

«Есть версия, что это природное явление гало, я смотрю достаточно много на эту тему рассуждений, что чуть ли это не официальная точка зрения. Я так не думаю. Если вы просто в Интернете посмотрите гало на картинке и сравните с тем, что наблюдалось, то и вы увидите, что это разные вещи. Природные столбы всегда имеют менее четкий контур, они как бы размываются. Поэтому, я думаю все-таки, что здесь речь идет о каком-то мощном лазере, лазерном луче», — сказал специалист.

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Кроме того, столбы могут быть просто чьей-то мистификацией. По мнению Карнаухова, кто-то мог нарисовать эти столбы света в фоторедакторе, специально чтобы создать панику.

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