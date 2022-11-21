Происшествия 21 ноября 2022, 11:57 Появилось новое видео завалов после пожара на цветочном складе в Москве СК опубликовал видео последствий пожара на цветочном складе в Москве

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Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль расследование пожара на Комсомольской площади в Москве. Пресс-служба показала в Telegram-канале, как специалисты осматривали сгоревший склад.

Пожар произошел в здании склада на станции Москва Ленинградская. Уголовным делом о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, занялись следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

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По версии правоохранителей, днем 20 ноября загорелись две обособленные постройки на Комсомольской площади. Огонь распространился на 2500 квадратных метров. После того как огонь потушили, на месте нашли тела людей. Их личности пока не установили.

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Причиной пожара могло стать неправильное хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу отчитаться о промежуточных результатах расследования. Ход и результаты расследования взяли на контроль в центральном аппарате Следкома.

В пожаре на цветочном складе погибли восемь человек, сообщил Telegram-канал «112». Специалисты МЧС нашли на складе не менее 20 нарушений норм пожарной безопасности.