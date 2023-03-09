Эксклюзив 09 марта 2023, 12:44 Появилось новое видео с попавшим под обстрел в ДНР Птахой «360» опубликовал новое видео с попавшим под обстрелом рэпером Птахой и его другом

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Еще одно видео с рэпером Птахой (Давидом Нуриевым) в Донецкой Народной Республике (ДНР) появилось в распоряжении «360». На нем запечатлены звуки выстрелов, а также заявление исполнителя о «не очень хорошей ситуации».

«Короче ситуация у нас тут не очень хорошая», — сказал он.

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Его друг, рэпер 3022/Андрей, удивился тому, что в таком положении музыкант решил снять видео. Исполнители попали под обстрел в Донбассе накануне, 8 марта. После этого связь с ними пропала, заявила его PR-директор Марина Евстифеева. По ее словам, местонахождение рэпера неизвестно.

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Однако в четверг СМИ написали о том, что с Нуриевым все в порядке и он уже уехал домой. Известно, что Птаха отправился в ДНР примерно неделю назад. Он приехал туда с гуманитарной помощью и собирался сделать благотворительный концерт для участников специальной операции.