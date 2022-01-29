Появилось новое видео с места пожара в жилом доме в Чертаново

Видео с места пожара в многоквартирном жилом доме в московском Чертаново публикует «360».

На кадрах видно, что белая стена трех верхних этажей стала черной от копоти пожара. При этом огонь же потушен, пожарные машины разъехались.

Огонь возник в квартире на девятом этаже 12-этажного дома на улице Дорожная. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. По информации МЧС, с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены 12 человек, в том числе один ребенок. Спасенных передали в руки медиков.

В настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее «360» сообщал, что двое молодых людей спасли девушку из горящей квартиры. Она выглянула в окно, пытаясь спастись от пламени. Молодые люди вылезли из окна квартиры этажом ниже и сумели переправить девушку в безопасное место.