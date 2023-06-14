Происшествия 14 июня 2023, 21:54 Появилось новое видео с места крупного пожара в казанской пятиэтажке Появились новые кадры с места крупного пожара в пятиэтажном доме в Казани

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Появились новые кадры с места крупного пожара в Казани, где в пятиэтажном доме загорелась квартира. Огонь начал стремительно распространяться по зданию и перешел на крышу.

Дом находится рядом с Чеховским рынком. По предварительной информации, возгорание началось в одной из квартир на верхнем этаже. На жутких кадрах с места событий видны клубы черного дыма, который охватил почти весь район.

Напуганные жители собрались на улице в безопасном расстоянии от огня. Вокруг стоят пожарные машины, полиция и сотрудники спасательных служб. Один мужчина заметил, как огонь охватил крышу и стал кричать.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану, спасатели локализовали возгорание в 20:35. Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров.

Из дома оперативно эвакуировали 130 жителей. Всего в здании проживали 142 человека, для них подготовили палатку МЧС, куда можно обратиться по интересующим вопросам и сообщить свои данные. Тех, кому необходимо временное жилье, расселят по гостинице и предоставят питание.

Ранее в Сети появились другие кадры с места пожара в Казани. На них видно, что огонь перешел на крышу, а в небо поднялся густой, черный дым.