Появилось новое видео с дракой актера Паля и хоккеиста Антипова

Новое видео, на котором предположительно между актером Александром Палем и хоккеистом Кевином Антиповым происходит конфликт, опубликовал Life.

На днях СМИ сообщили об избиении бывшего хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Согласно предварительной информации, молодой человек справлял нужду на тротуаре, что не понравилось актеру Александру Палю и его приятелям. Актер сделал спортсмену замечание, после чего между молодыми людьми началась драка.

На кадрах видно, что человек стоит возле мусорного бака. К нему подъезжает машина, из которой выходят три парня. Начинается перепалка. Один из участников конфликта пинает предположительно Антипова в корпус. Он оказывается в лежачем положении и получает удар в голову. Далее пострадавший встает и уходит.