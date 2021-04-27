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    27 апреля 2021, 12:19

    Появилось новое видео с дракой актера Паля и хоккеиста Антипова

    Полина Петрова

    Новое видео, на котором предположительно между актером Александром Палем и хоккеистом Кевином Антиповым происходит конфликт, опубликовал Life.

    Появилось новое видео с дракой актера Паля и хоккеиста Антипова

    На днях СМИ сообщили об избиении бывшего хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Согласно предварительной информации, молодой человек справлял нужду на тротуаре, что не понравилось актеру Александру Палю и его приятелям. Актер сделал спортсмену замечание, после чего между молодыми людьми началась драка.

    На кадрах видно, что человек стоит возле мусорного бака. К нему подъезжает машина, из которой выходят три парня. Начинается перепалка. Один из участников конфликта пинает предположительно Антипова в корпус. Он оказывается в лежачем положении и получает удар в голову. Далее пострадавший встает и уходит.