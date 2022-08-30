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    30 августа 2022, 18:50

    Появилось новое видео с резонансной аварией с Ferrari и Lexus на юге Москвы

    В Сети опубликовали новое видео с аварией Ferrari и Lexus на юге Москвы

    Юлия Баранова

    В Сети появились новые кадры ДТП на юге Москвы, участниками которого стали Ferrari и Lexus. Итальянский спорткар влетел в правый бок Lexus, когда иномарка поворачивала налево.

    Обе машины вылетели на тротуар. Пострадавших в аварии не было. Telegram-канал Baza предположил, что водитель Ferrari не успел затормозить.

    По данным СМИ, на автомобиле висит 70 штрафов за превышение скорости. В соцсетях аварию окрестили «ДТП по цене бюджета».

    Дорогие иномарки столкнулись на Симферопольском бульваре в Москве 27 августа. В результате аварии повредилась передняя левая часть итальянского спорткара. Машина перекрыла одну полосу, ее окружила толпа очевидцев происшествия.

    В полиции «360» рассказали, что ДТП произошло в 12:40. Машины получили механические повреждения. Правоохранители организовали проверку по факту столкновения многомиллионных иномарок.

    В начале июля в центре Москвы столкнулись три машины — Kia, Mercedes и Ferrari.