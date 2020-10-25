Появилось новое видео конфликта между курдами и казахами под Саратовом

Масштабный конфликт между курдами и казахами начался в Саратовской области 19 октября и продолжается до сих пор. В нем участвуют десятки людей — некоторые уже получили ранения.

В распоряжении «360» оказалось новое видео с места событий. На кадрах видно, что в одном месте за городом собрались несколько десятков мужчин, многие из них с голым торсом. При этом некоторые закрывают лица масками.

Мужчины держат в руках палки — судя по всему, на момент съемки их уже пустили в ход, потому что у некоторых участников конфликта есть травмы. Автор ролика показал на камеру свою окровавленную руку.

Ранее источник рассказал «360», что конфликт между представителями двух диаспор вспыхнул 19 октября. В тот день и курды, и казахи провожали своих людей в армию. По словам источника, курды по традиционным обычаям «гладили землю» и в один момент чуть не наехали на ноги одному из казахов. Неизвестно, случайно или намеренно это произошло, однако после этого между представителями разных диаспор вспыхнул конфликт.