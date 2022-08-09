Появилось новое видео из Крыма, жители которого сообщили уже о 22 взрывах

Очевидцы прислали «360» еще одно видео из Новофедоровки Сакского района Крыма, где произошли взрывы. По данным канала Readovka, пострадали как минимум два человека, однако в Ассоциации туроператоров уточнили, что погибших и раненых нет.

В соцсетях сообщили, что ракетный удар, предположительно, нанесли по военному аэродрому. Источник «360» заявил, что взрывов было более 20.

На ролике видны поднимающиеся из-за горизонта столбы густого дыма.

«Двадцатый и двадцать первый взрывы», — прокомментировал автор видео за кадром.

От взрывов срабатывают сигнализации автомобилей, водители спешно покидают оживленные дороги. Пока советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил лишь «сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки». Он попросил жителей и отдыхающих «подождать официальных сообщений и не плодить версии».