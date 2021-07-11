Появилось видео с места ДТП с участием десяти машин в Москве

Десять машин попали в ДТП на Каширском шоссе в Москве, пострадали два человека. «360» публикует кадры с места аварии.

Сейчас движение на дороге восстановлено, сообщил корреспондент «360» с места происшествия.

В Telegram-канале столичной Госавтоинспекции уточняется, что, по предварительной информации, девять машин на двух полосах ожидали разрешающего сигнала светофора, когда в них врезался автомобиль BMW.

«На Каширском шоссе, дом 26, столкновение 10 единиц транспорта <…> По предварительным данным пострадали два человека, травмы не серьезные», — сказано в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все причины происшествия устанавливаются.