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    11 июля 2021, 01:43

    Появилось видео с места ДТП с участием десяти машин в Москве

    Валерия Шафирко, Кирилл Алексеев

    Десять машин попали в ДТП на Каширском шоссе в Москве, пострадали два человека. «360» публикует кадры с места аварии.

    Появилось видео с места ДТП с участием десяти машин в Москве

    Сейчас движение на дороге восстановлено, сообщил корреспондент «360» с места происшествия.

    В Telegram-канале столичной Госавтоинспекции уточняется, что, по предварительной информации, девять машин на двух полосах ожидали разрешающего сигнала светофора, когда в них врезался автомобиль BMW.

    «На Каширском шоссе, дом 26, столкновение 10 единиц транспорта <…> По предварительным данным пострадали два человека, травмы не серьезные», — сказано в сообщении.

    На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все причины происшествия устанавливаются.