Эксклюзив 24 ноября 2022, 18:38 Появилось фото стрелка, убившего несколько прохожих в Крымске Опубликовано фото предполагаемого стрелка из Крымска после смерти

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Фото мужчины, который, по предварительным данным, застрелил нескольких прохожих в Крымске, оказалось в распоряжении «360». Подозреваемый в преступлении покончил с собой.

Телеканал "360"

Мужчина устроил стрельбу возле ТЦ «Славянский» на улице Синева. В прокуратуре региона заявили, что начали проверку по факту случившегося. Краснодарский СК уже возбудил уголовное дело об убийстве трех местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины.

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Следователи установили, что стрелку было 66 лет, он вооружился ружьем и несколько раз выстрелил в двух своих знакомых, убив их на месте преступления. Помимо этого, подозреваемый застрелил еще одного мужчину и ранил четвертого прохожего. После этого злоумышленник свел счеты с жизнью, подтвердили в пресс-службе СК.

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На месте преступления работают следователи и криминалисты. Все обстоятельства стрельбы и мотивы подозреваемого устанавливаются.