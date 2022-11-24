24 ноября 2022, 18:38
Появилось фото стрелка, убившего несколько прохожих в Крымске
Опубликовано фото предполагаемого стрелка из Крымска после смерти
Фото мужчины, который, по предварительным данным, застрелил нескольких прохожих в Крымске, оказалось в распоряжении «360». Подозреваемый в преступлении покончил с собой.
Мужчина устроил стрельбу возле ТЦ «Славянский» на улице Синева. В прокуратуре региона заявили, что начали проверку по факту случившегося. Краснодарский СК уже возбудил уголовное дело об убийстве трех местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины.
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Следователи установили, что стрелку было 66 лет, он вооружился ружьем и несколько раз выстрелил в двух своих знакомых, убив их на месте преступления. Помимо этого, подозреваемый застрелил еще одного мужчину и ранил четвертого прохожего. После этого злоумышленник свел счеты с жизнью, подтвердили в пресс-службе СК.
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На месте преступления работают следователи и криминалисты. Все обстоятельства стрельбы и мотивы подозреваемого устанавливаются.
Стрельба
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