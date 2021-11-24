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    24 ноября 2021, 12:23

    Появилось фото с пережившей ночь в лифте петербурженкой

    Появилось фото жительницы Петербурга, которая провела всю ночь в ТЦ «Континент»

    Алла Морген, Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Жительница Санкт-Петербурга провела всю ночь в шахте лифта ТЦ. На утро ее госпитализировали. В распоряжении «360» оказалось фото пострадавшей в момент, когда ее обнаружили.

    Появилось фото с пережившей ночь в лифте петербурженкой | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Ранее СМИ сообщили, что ЧП произошло в ТЦ «Континент» на Бухарестской улице в Северной столице. По предварительным сведениям, лифт сорвался с высоты четвертого этажа поздно вечером 23 ноября. В тот момент в нем находилась девушка. Источник «360» рассказал, что попавшая в беду родилась в 1997 году.

    Сразу девушке помочь никто не смог, поэтому она провела в лифтовой шахте всю ночь. Пострадавшая получила травмы. В тяжелом психологическом состоянии ее отвезли в больницу. Информации о причине случившегося пока нет.