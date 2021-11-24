Появилось фото с пережившей ночь в лифте петербурженкой

Жительница Санкт-Петербурга провела всю ночь в шахте лифта ТЦ. На утро ее госпитализировали. В распоряжении «360» оказалось фото пострадавшей в момент, когда ее обнаружили.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее СМИ сообщили, что ЧП произошло в ТЦ «Континент» на Бухарестской улице в Северной столице. По предварительным сведениям, лифт сорвался с высоты четвертого этажа поздно вечером 23 ноября. В тот момент в нем находилась девушка. Источник «360» рассказал, что попавшая в беду родилась в 1997 году.

Сразу девушке помочь никто не смог, поэтому она провела в лифтовой шахте всю ночь. Пострадавшая получила травмы. В тяжелом психологическом состоянии ее отвезли в больницу. Информации о причине случившегося пока нет.