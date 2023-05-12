12 мая 2023, 09:30
Появилось фото с места жесткой посадки Ми-2 в Приморье
СК показал фото с места ЧП с вертолетом Ми-2 в Приморье
Обстоятельства и причины жесткой посадки вертолета Ми-2 в Приморском крае начали устанавливать сотрудники Восточного МСУТ СК. Кадры с места происшествия появились в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, вертолет совершил жесткую посадку 9 мая в труднодоступной местности в Анучинском районе. В результате ЧП повреждения получила хвостовая часть воздушного судна.
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Доследственную проверку проводят по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, уточнили в следственном управлении. По итогам проверки примут процессуальное решение.
По данным Telegram-канала Baza, о ЧП с вертолетом стало известно после жалобы работников станции «Транснефти», которые сообщили об отсутствии электричества. Выяснилось, что линии электропередач повредил Ми-2. Пилота вертолета, по информации канала, пока не нашли.
СК РФ
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