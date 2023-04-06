Эксклюзив 06 апреля 2023, 18:34 Появилось фото с места убийства предпринимателя в Кемеровской области Предпринимателя убили на автостанции в Кемеровской области Телеканал «360»

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В Кемеровской области застрелили мужчину. Снимок с места убийства появился в распоряжении «360».

На фото видно, что тело лежит рядом с машиной, водительская дверь которой открыта. Жертвой, по данным Telegram-канала «112», стал 47-летний предприниматель. Убийство произошло в Осинниках на местной автостанции. Бизнесмену выстрелили в голову, когда он находился рядом со своим автомобилем. Убийство могли совершить по заказу. Погибший некоторое время назад признал себя банкротом.

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По информации Telegram-канала Shot, мужчина вышел из иномарки Nissan. Через несколько секунд из подъехавшей на парковку машины ВАЗ-2107 выбежал неизвестный и выстрелил в предпринимателя в упор. В публикации канала утверждается, что погибший ранее закрыл ИП и имел долги на сумму более 700 тысяч рублей.

Для поимки подозреваемого в убийстве полиция перекрыла все выезды из города.