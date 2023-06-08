Эксклюзив 08 июня 2023, 13:12 Появилось фото с места смертельной аварии, где погибла известная в Казани рэперша «360» опубликовал фото с места ДТП, где погибла известная известная рэперша Сафарова

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Известная в соцсетях рэперша Альбина Сафарова погибла в аварии в Казани. В распоряжении «360» оказалась фотография с места происшествия.

Снимок сделали в столице Татарстана в ночь на четверг. ДТП произошло на улице Мира между микрорайоном Нагорный и жилым массивом Дербышки.

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По предварительным данным республиканского МВД, 24-летний молодой человек за рулем Opel Astra нарушил правила дорожного движения, повернул налево через двойную сплошную и врезался в мотоцикл Suzuki.

Скутер вел 28-летний мужчина, у него за спиной сидела 32-летняя женщина. Пассажирка, рэперша Сафарова, получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Мотоциклиста доставили в больницу. В полиции не уточнили его состояние.

Фанаты рэперши пишут слова соболезнования на ее странице в соцсетях. Поклонников очень беспокоит судьба дочери Сафаровой, которую она родила семь лет назад.