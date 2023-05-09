Происшествия 09 мая 2023, 16:56 Появилось фото разрушенного ракетой HIMARS пункта содержания пленных боевиков ВСУ Пригожин показал на фото разрушенное ракетой HIMARS место содержания пленных боевиков ВСУ Евгений Пригожин / Telegram-канал

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Украинские националисты атаковали ракетой HIMARS пункт содержания плененных бойцами «Вагнера» украинских боевиков. Кадры разрушенного здания в Telegram-канале показала пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина.

На опубликованной фотографии снаряд почти полностью уничтожил здание. Судя по всему, ракета попала в крышу.

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Пригожин подчеркивал, что в этом помещении находились пленные украинские военные. В будущем их планировали обменять.

По словам основателя ЧВК «Вагнер», украинские военные уничтожают сами себя. Он подчеркнул, что боевиков ВСУ кормили и лечили. Точное количество погибших пока что неизвестно.

На место ЧП вызвали следственную группу, которая определит, с какой стороны нанесли удар.

В сентябре 2022 года ВСУ атаковали следственный изолятор в населенном пункте Еленовка, где находились около 200 пленных украинских националистов.