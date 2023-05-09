09 мая 2023, 16:56
Появилось фото разрушенного ракетой HIMARS пункта содержания пленных боевиков ВСУ
Пригожин показал на фото разрушенное ракетой HIMARS место содержания пленных боевиков ВСУ
Украинские националисты атаковали ракетой HIMARS пункт содержания плененных бойцами «Вагнера» украинских боевиков. Кадры разрушенного здания в Telegram-канале показала пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина.
На опубликованной фотографии снаряд почти полностью уничтожил здание. Судя по всему, ракета попала в крышу.
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Пригожин подчеркивал, что в этом помещении находились пленные украинские военные. В будущем их планировали обменять.
По словам основателя ЧВК «Вагнер», украинские военные уничтожают сами себя. Он подчеркнул, что боевиков ВСУ кормили и лечили. Точное количество погибших пока что неизвестно.
На место ЧП вызвали следственную группу, которая определит, с какой стороны нанесли удар.
В сентябре 2022 года ВСУ атаковали следственный изолятор в населенном пункте Еленовка, где находились около 200 пленных украинских националистов.
ВСУ
Евгений Пригожин
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