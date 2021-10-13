Появилось фото предполагаемого стрелка у московской школы

Фото предполагаемого стрелка появилось в Telegram-канале Shot. На кадрах видно, как молодой человек перебирается на территорию школы в Москве.

Сейчас в Москве введен план «Сирена» для поиска вооруженного молодого человека. В ГУ МВД «360» заявили, что к ним поступило сообщение о хлопке у дома 66 по Ленинскому проспекту, на место выехали сотрудники полиции, проводится проверка.

По информации Telegram-канал «112», в полицию звонила местная жительница. Женщина заметила парня с ружьем у здания школы. По предварительным данным, он стрелял в воздух.

В школе после получения сигнала тревоги забаррикадировались в кабинетах, рассказал источник Mash. Сейчас, по его словам, ученикам уже разрешили покинуть школу.