Происшествия 14 августа 2023, 14:40 Появилось фото последствий падения обломков БПЛА в Белгородской области Гладков показал фото последствий падения обломков БПЛА в Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Системы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над населенными пунктами Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале показал фотографии последствий обломков БПЛА.

Вячеслав Гладков / Telegram-канал Вячеслав Гладков / Telegram-канал Вячеслав Гладков / Telegram-канал

«Падение фрагментов беспилотников произошло в результате работы систем противовоздушной обороны над Белгородским районом. Пробита кровля частного жилого дома, пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он.

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Ранее Гладков сообщал, что системы ПВО в понедельник сбили две воздушных цели в небе над селом Пушкарным. По его словам, информации о пострадавших местных жителях не поступало.

Пресс-служба Минобороны России также заявляла, что средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью. Разрушений и пострадавших не было, подчеркнули в ведомстве.