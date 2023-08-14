14 августа 2023, 14:40
Появилось фото последствий падения обломков БПЛА в Белгородской области
Гладков показал фото последствий падения обломков БПЛА в Белгородской области
Системы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над населенными пунктами Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале показал фотографии последствий обломков БПЛА.
«Падение фрагментов беспилотников произошло в результате работы систем противовоздушной обороны над Белгородским районом. Пробита кровля частного жилого дома, пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он.
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Ранее Гладков сообщал, что системы ПВО в понедельник сбили две воздушных цели в небе над селом Пушкарным. По его словам, информации о пострадавших местных жителях не поступало.
Пресс-служба Минобороны России также заявляла, что средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью. Разрушений и пострадавших не было, подчеркнули в ведомстве.
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