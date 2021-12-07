Появилось фото оружия, найденного у планировавшего атаку на школу в Москве подростка

Фотографии оружия, изъятого у молодого человека, который планировал атаку на школу, оказались в распоряжении «360». У молодого человека нашли три газовых баллончика, три ножа и пневматический пистолет.

Подростка удалось вычислить благодаря мониторингу соцсети «ВКонтакте». Задержанный писал о планах устроить в московской школе теракт 7 декабря. По данным Telegram-канала Baza, бывший 18-летний ученик одной из школ в Мещанском районе рассказал о планах нападения двум ученикам 10-го класса, а они передали эту информацию руководству школы.

Парень перелез через забор и проник на территорию учреждения. Его уже ждали сотрудники правоохранительных органов. Его задержали при входе в школу.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году в России было два крупных нападения на учебные учреждения. В мае этого года жертвами стрельбы в казанской гимназии стали девять человек, шесть человек погибли при стрельбе в Пермском университете. Кроме того, предотвратили нападение на школу в Казани.

Также жители после серии нападений стали бдительнее. В Москве школьник похвастался подруге, что собирается напасть на школу. Девочка передала информацию родителям, а те — в правоохранительные органы.