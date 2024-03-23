Происшествия 23 марта 2024, 13:38 Появилось фото оружия из машины подозреваемых в совершении теракта в Подмосковье Хинштейн показал фото оружия подозреваемых в совершении теракта в Красногорске РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фото оружия, которое нашли в машине подозреваемых в совершении теракта в Московской области. Пост появился в его Telegram-канале.

«Эксклюзив! Фото оружия, найденного в машине предполагаемых террористов», — подписал он.

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Публикация быстро собрала более тысячи реакций. Комментарии к ней закрыты.

Сотрудники ФСБ задержали 11 причастных к теракту. Следователи попросили очевидцев рассказать подробности атаки «для детального восстановления полной картины».

В результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall 22 марта, по последним данным, погибли 115 человек. Еще более 100 попали в больницы. Спасатели будут разбирать завалы еще как минимум несколько суток. На месте работают более 700 специалистов.

С утра 23 марта сотни добровольцев пожелали сдать кровь для раненных в результате теракта. Московский областной центр крови при необходимости поработает до последнего донора. Запасы крови достаточны.