Появилось фото окровавленного водителя Mercedes после ДТП в Калининграде

Водитель Mercedes, вылетевший на тротуар в Калининграде, сейчас находится в машине скорой медицинской помощи. Его фото после аварии появилось в распоряжении «360».

На снимке видно, что у молодого человека окровавлены подбородок и шея, повреждена левая рука. Его и женщину, попавшую под колеса иномарки, госпитализировали.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одна пенсионерка, 1936 года рождения, которую сбил 22-летний водитель, погибла. По данным ГИБДД, иномарка протаранила пешеходов после того, как столкнулась на перекрестке с машиной Lada Largus.

На месте продолжает работать следственно-оперативная группа, устанавливая все причины и обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.