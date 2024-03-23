Происшествия 23 марта 2024, 01:30 Появилось фото мужчин, предположительно, причастных к теракту в Crocus City Hall Baza показал фото предположительно причастных к теракту в Crocus City Hall РИА «Новости»

Читать 360tv в

Появилось фото мужчин, которые, предположительно, могут быть причастны к теракту в Crocus City Hall в Красногорске. Снимок опубликовал Telegram-канал Baza.

На фото мужчины находятся в салоне белого автомобиля Renault. Один сидит за рулем машины, второй — рядом с ним на пассажирском сиденье, на голове у него надета кепка.

Ранее «360» публиковал фото иномарки Renault, на которой, по предварительным данным, могли скрыться преступники, устроившие стрельбу в концертном зале в Красногорске.

По факту случившегося в Crocus City Hall возбудили дело о теракте в Московской области. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа центрального аппарата Следственного комитета. Ее действия координирует глава ведомства Александр Бастрыкин.

По данным ФСБ, жертвами теракта стали 40 человек, пострадали свыше 100.